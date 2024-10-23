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لبنان

شركة طيران تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى أوائل 2025

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:40
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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الأربعاء، أنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل لأسباب تشغيلية.

وذكرت المجموعة أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 كانون الثاني والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 شباط.
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وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) والخطوط الجوية النمساوية وشركة بروكسل للطيران ويورو وينغز.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية (سويس) في بيان منفصل إنها قررت إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى 18 كانون الثاني 2025، لضمان تلقي ركابها وطاقمها تأكيدات بشأن مواعيد الرحلات. (سكاي نيوز عربية)

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