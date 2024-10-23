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لبنان
بالتفاصيل.. إليكم مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس جراء العدوان
Lebanon 24
23-10-2024
|
06:04
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وزّعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس الثلثاء وحتى الساعة وفقًا للآتي:
ضاحية بيروت الجنوبية :
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- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت محلة المريجة ليل أمس، يعمل عناصر الدفاع المدني على اطفاء حريق شقة في الموقع المستهدف.
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت محلة الصفير ليل أمس، يعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المحلات التجارية المجاورة للمبنى الذي سويّ أرضا جراء الغارة.
محافظة بيروت:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأحياء السكنية في الجناح بالقرب من مدخل مستشفى بيروت الحكومي، مساء الإثنين الماضي، وأدت الى تدمير ٥ مباني سكنية والحقت أضراراً جسيمة في ١٢ مبنى، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض (بينهم عائلة سورية مؤلفة من ٤ أفراد).
محافظة بعلبك
إطفاء:
- منزل في بلدة النبي شيت
- أعشاب في بلدة يونين
بحث وإنقاذ:
على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبي شيت، تمكنت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد و سحب أربعة جرحى من تحت الأنقاض.
محافظة النبطية:
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صاليم ليل امس، تمكنت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من سحب ٣ جرحى واشلاء شهيد من تحت الأنقاض.
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مرج حاروف، تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في ١٠ محلات. توازياً تمكنت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثث ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض.
محافظة الجنوب:
- تسيير آليات في أحياء مدينة صور لتنبيه القاطنين في مدينة صور حول ضرورة الإخلاء عقب ورود تحذيرات بأن المنطقة ستتعرض للقصف الإسرائيلي.
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة تفاحتا امس تواصل فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وقد تمكنت من سحب اشلاء شهداء، وستستمر عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الى ان يتم العثور على جميع المفقودين.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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