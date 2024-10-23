حريق كبير داخل معمل في جسر الباشا.. وانتشال 5 جثث

سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع في معمل الورق في بناية "سيكا" في جسر الباشا ، والعمل جار على تبريد المكان.



وقد انتشلت عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني من المبنى خمس جثث تم نقلها إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

Advertisement