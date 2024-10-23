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لبنان

بخاش دعا الأطباء الجدد للتشبث بالوطن وخدمة المرضى رغم الظروف الصعبة

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:29
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لفت نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في كلمة القاها، خلال حفل قسم اليمين الطبية،لعدد من الأطباء الجدد في بيت الطبيب، الى انه "رغم الظروف الصعبة والحرب المستمرة، فان القطاع الطبي ما يزال بخير حتى اليوم ويرفد القطاع الصحي والمستشفيات بالاطباء والدم الجديد والخبرات الفتية" .
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أضاف بخاش: "انتم اليوم تسلكون طريقا جديدا بعد ان اخترتم بملء ارادتكم مهنة انسانية لخدمة المريض او المصاب او المحتاج الى رعاية طبية لاسيما في هذا الظرف القاهر والصعب. فتتحولون بدءا من هذا اليوم الى أطباء تتحملون المسؤولية كاملة بعد ان كانت مسؤولياتكم تقتصر على اكتساب المعرفة والعلم وانتهيتم من فترة تدريبكم. وكذلك بات عليكم لزاما ان تلتزموا بانسانية المهنة لاسيما انكم تعهدتم من خلال قسمكم بان تتعاطوا مع المريض كانسان فقط لا غير، مهما كانت انتماءاته السياسية او العرقية او الطائفية. فالاصابة حالة تستوجب العلاج وهذا مطلوب منكم".

وختم: "أخاطبكم كزملاء اعزاء واؤكد لكم ان الوطن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه يحتاج كل واحد منا. وكل في اختصاصه فكونوا جنودا باللباس الابيض، فالوطن يناشدكم عدم التفكير بتحويل شهادتكم هذه الى جواز عبور،  انما يدعوكم بكل محبة للتشبث بارضه ومساعدة أهله على الصمود بوجه الازمات. فصحة الوطن هي من صحة المواطن". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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