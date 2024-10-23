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لبنان

طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:33
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وصلت إلى مطار  رفيق الحريري الدولي - بيروت، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،  وعلى متنها المساعدات الإغاثية  من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية .
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