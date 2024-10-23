طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى لبنان

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية .

Advertisement