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لبنان

بيربوك في بيروت: الحاجة إلى حل دبلوماسي لحماية مصالح لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:51
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 قالت  وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربروك بعيد وصولها الى بيروت إن المهمة الآن هي التوصل إلى حل ديبلوماسي قابل للتطبيق للصراع بين إسرائيل ولبنان .

وأضافت الوزيرة  الالمانية في بيان: "المهم الآن هو العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لإيجاد حل ديبلوماسي قابل للتطبيق يحمي المصالح الأمنية المشروعة لكل من إسرائيل ولبنان".
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وحذرت بيربوك من أن لبنان بات "على شفير الانهيار" في ظل تصعيد إسرائيل حملتها العسكرية التي تستهدف حزب الله.

وأكدت المسؤولة الألمانية أن أي "اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت بيربوك "أن الالتزام بحماية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يسري على جميع أطراف النزاع". 

وأضافت "أن جنود اليونيفيل يحظون بدعمنا الكامل. أنهم ضروريون لإيجاد حل سياسي للنزاع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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