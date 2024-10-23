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لبنان

صورة متداولة.. ما حقيقة تحطّم طائرة إسرائيلية عن حدود لبنان مع سوريا؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:47
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تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل، صورة لطائرة مروحية (هليكوبتر) إسرائيلية قيل إنها تحطمت عند الحدود بين سوريا ولبنان.
 
بعد التدقيق، تبين أنه تمّ التقاط هذه الصورة في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة في أيلول 2024، وبالتالي فإن ما قيل بشأن تحطمها عند الحدود اللبنانية - السورية غير صحيح.
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وذكر الجيش الإسرائيلي يوم 11 أيلول 2024 أن طائرة هليكوبتر من طراز يانشوف تحطمت أثناء هبوطها في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة خلال عملية إجلاء جندي مصاب.

وأضاف أن تحقيقاً مبدئياً في الحادث يشير إلى أن تحطم الطائرة ليس بسبب نيران معادية وأن الحادث ما زال قيد التحقيق.

وأرفق الجيش الإسرائيلي صوراً ومقطع فيديو لموقع تحطم الطائرة في وقت لاحق من نفس اليوم خلال زيارة قائد القوات الجوية الإسرائيلية ميجور جنرال، تومر بار، لموقع الحادث.

ويوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في قطاع غزة. (الحرة - رويترز)
 
 

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