قبلان: لبنان أمام لحظة تاريخية تتطلب الوحدة والجهد الوطني

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وأشار قبلان إلى أن تغيير معادلات الشرق الأوسط يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، محذرًا من العواقب المدمرة لحرب نووية محتملة، مؤكدًا أن من لا يستطيع تغيير واقع غزة لن يتمكن من تغيير واقع لبنان أو المنطقة. أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا أكد فيه أن لبنان يمر بلحظة تاريخية حاسمة ستسجل في تاريخه. وشدد على أهمية القدرة على الصمود والنهوض، التي تعكس الإرادة الوطنية وطبيعة الفعل على الأرض، وسط واقع إقليمي متوتر للغاية.وأشار قبلان إلى أن تغيير معادلات الشرق الأوسط يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، محذرًا من العواقب المدمرة لحرب نووية محتملة، مؤكدًا أن من لا يستطيع تغيير واقع غزة لن يتمكن من تغيير واقع لبنان أو المنطقة.

واعتبر أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب والضاحية والبقاع كجزء من استهداف لبنان ككل.



كما دعا قبلان إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، مشيدًا بتضامن الطائفة الشيعية مع باقي الطوائف، ومؤكدًا على أهمية الإغاثة والتعاون في هذه اللحظة الصعبة. وطالب الحكومة بضرورة استيعاب صدمة النزوح وتفعيل الخدمات الوطنية الاستثنائية، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تلبي احتياجات الشعب وتكون شريكًا قويًا في الجهود الإغاثية.









