Advertisement

لبنان

غارات إسرائيليّة على بلدة صربين... واستشهاد 5 أشخاص

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1267138-638652892585166582.jpg
Doc-P-1267138-638652892585166582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت سلسلة غارات استهدفت بلدة صربين في قضاء بنت جبيل.
 
 
وعُلِمَ أنّ 5 أشخاص استشهدوا في هذا العدوان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدتي حداثا وصربين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
23/10/2024 14:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على مفرق بلدة صربين وعلى بلدة كفرا وعلى أطراف بلدة ياطر
lebanon 24
23/10/2024 14:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وقصف مدفعيّ وتفجير منازل... هكذا يبدو الوضع في الجنوب
lebanon 24
23/10/2024 14:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على كفررمان وكفرجوز
lebanon 24
23/10/2024 14:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صربين

غارات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2024-10-23
07:16 | 2024-10-23
07:14 | 2024-10-23
07:11 | 2024-10-23
07:07 | 2024-10-23
06:57 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24