غارات إسرائيليّة على بلدة صربين... واستشهاد 5 أشخاص

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت سلسلة غارات استهدفت بلدة صربين في قضاء بنت جبيل.

وعُلِمَ أنّ 5 أشخاص استشهدوا في هذا العدوان.