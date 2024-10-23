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لبنان

بعد ادّعاءات إسرائيل عن مستشفى لبنانيّ.. إليكم ما صرّح به وزير أميركيّ

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:07
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نقلت شبكة "سي ان ان" الأميركية عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله: "لم نر أدلة حتى الآن على وجود مخبأ لحزب الله تحت مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت". 
 
وكانت إسرائيل زعمت عن وجود مخابئ لحزب الله يحتفظ فيها بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب، تحت مستشفى الساحل في حارة حريك. 
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