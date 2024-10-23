Advertisement

لبنان

عربيد أمام الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي الفرنسي: دعونا نجعل من لبنان بلدا متنوعا مستقرا

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1267145-638652897413154290.png
Doc-P-1267145-638652897413154290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، وذلك بدعوة من نظيره تييري بوديه، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للدعم السياسي والإنساني للبنان الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.
Advertisement

في كلمته، أعرب عربيد عن امتنانه لفرنسا لدعمها التاريخي للبنان، مؤكدًا أن لبنان اليوم يُنظر إليه كـ"ساحة دمار" و"مأوى للنازحين"، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها. ودعا إلى تنفيذ مبادرة دولية تهدف إلى دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا.

حدد عربيد ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة:

-وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني كالمؤسسة الضامنة لوحدة الشعب.
إ-نهاء تعطيل الانتخابات الرئاسية وتسهيل حوار وطني شامل لتحقيق توافق بين اللبنانيين.
-إعادة إرساء سلطة الدولة وفقًا لإرادة غالبية اللبنانيين، مع التركيز على أهمية تطبيق الإصلاحات اللازمة.
كما أكد عربيد على أهمية التضامن الدولي في مرحلة ما بعد الحرب، وضرورة دعم الاقتصاد اللبناني عبر الإصلاحات الهيكلية. وختم بدعوة جميع الأصدقاء لدعم لبنان في سعيه نحو الاستقرار والازدهار، معبرًا عن أمله في أن يصبح لبنان بلدًا حرًا ومستقلاً وجذابًا من جديد.

لاقى خطاب عربيد حفاوة من الحضور، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلسين لمتابعة العمل على إحياء الاقتصاد اللبناني وتعزيز الوضع الاجتماعي.





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:02 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-10-23
13:45 | 2024-10-23
13:15 | 2024-10-23
13:07 | 2024-10-23
13:00 | 2024-10-23
12:56 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24