عربيد أمام الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي الفرنسي: دعونا نجعل من لبنان بلدا متنوعا مستقرا

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في كلمته، أعرب عربيد عن امتنانه لفرنسا لدعمها التاريخي للبنان، مؤكدًا أن لبنان اليوم يُنظر إليه كـ"ساحة دمار" و"مأوى للنازحين"، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها. ودعا إلى تنفيذ مبادرة دولية تهدف إلى دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا.



حدد عربيد ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة:



-وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني كالمؤسسة الضامنة لوحدة الشعب.

إ-نهاء تعطيل الانتخابات الرئاسية وتسهيل حوار وطني شامل لتحقيق توافق بين اللبنانيين.

-إعادة إرساء سلطة الدولة وفقًا لإرادة غالبية اللبنانيين، مع التركيز على أهمية تطبيق الإصلاحات اللازمة. ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، وذلك بدعوة من نظيره تييري بوديه، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للدعم السياسي والإنساني للبنان الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.في كلمته، أعرب عربيد عن امتنانه لفرنسا لدعمها التاريخي للبنان، مؤكدًا أن لبنان اليوم يُنظر إليه كـ"ساحة دمار" و"مأوى للنازحين"، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها. ودعا إلى تنفيذ مبادرة دولية تهدف إلى دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا.حدد عربيد ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة:-وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني كالمؤسسة الضامنة لوحدة الشعب.إ-نهاء تعطيل الانتخابات الرئاسية وتسهيل حوار وطني شامل لتحقيق توافق بين اللبنانيين.-إعادة إرساء سلطة الدولة وفقًا لإرادة غالبية اللبنانيين، مع التركيز على أهمية تطبيق الإصلاحات اللازمة.

كما أكد عربيد على أهمية التضامن الدولي في مرحلة ما بعد الحرب، وضرورة دعم الاقتصاد اللبناني عبر الإصلاحات الهيكلية. وختم بدعوة جميع الأصدقاء لدعم لبنان في سعيه نحو الاستقرار والازدهار، معبرًا عن أمله في أن يصبح لبنان بلدًا حرًا ومستقلاً وجذابًا من جديد.



لاقى خطاب عربيد حفاوة من الحضور، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلسين لمتابعة العمل على إحياء الاقتصاد اللبناني وتعزيز الوضع الاجتماعي.









