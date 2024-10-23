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لبنان

"أمل" شيّعت شهيد الدفاع المدني حسن قاسم رومية

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:16
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شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة معركة جثمان الشهيد المسعف في الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، حسن قاسم رومية. وقد أم المصلين على جثمان الشهيد الشيخ علي طراد بحضور مفوض جبل عامل في الكشاف قاسم حيدر، وجمع من الأهالي والمحبين الذين ودعوا الشهيد بحزن وتقدير لتضحياته. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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