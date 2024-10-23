غارات وقصف مدفعيّ وتفجير منازل... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمل منذ صباح اليوم على تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب.

وأشارت إلى أنّ مدفعيّة العدوّ استهدفت عيتا الشعب ورامية والقوزح.

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كما أغارت طائرات العدوّ على بلدة الخيام.