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لبنان

غارات وقصف مدفعيّ وتفجير منازل... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمل منذ صباح اليوم على تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب.
 
 
وأشارت إلى أنّ مدفعيّة العدوّ استهدفت عيتا الشعب ورامية والقوزح.
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كما أغارت طائرات العدوّ على بلدة الخيام.
 
 
 
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