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لبنان

بصليات صاروخية.. عمليتان لـ"الحزب" استهدفتا تجمعات لجنود العدو

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:17
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية.
 
وأشار في بيان آخر إلى أنّه استهدف الساعة 02:15 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب الثلاثين بصلية صاروخية أيضا. 
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