أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية.



Advertisement وأشار في بيان آخر إلى أنّه استهدف الساعة 02:15 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب الثلاثين بصلية صاروخية أيضا.