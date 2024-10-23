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لبنان

في بلدة جنوبيّة... طائرة إسرائيليّة تستهدف دراجة ناريّة

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة صربين.
 
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك إصابتان.
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صربين

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