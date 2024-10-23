Advertisement

لبنان

بري استقبل بيربوك والمندلاوي.. بحث بمصير وقف إطلاق النار وآخر المستجدات

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1267176-638652941025850911.jpeg
Doc-P-1267176-638652941025850911.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك والوفد المرافق بحضور سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان على لبنان، اللقاء الذي إستمر زهاء ساعة غادرت بعده الوزيرة الألمانية دون الإدلاء بتصريح.
Advertisement
كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة السيد محسن المندلاوي والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى مجول والنائبين أيوب حميد وقبلان قبلان .
المندلاوي وضع رئيس المجلس في أجواء جهود الدبلوماسية البرلمانية لايقاف العـدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة وتضامن العراق ودعمه للبنان وشعبه في مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا العدوان، إضافة الى نتائج مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في جنيف في هذا الإطار .
وكان رئيس المجلس قد تابع أيضاً المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:02 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-10-23
13:45 | 2024-10-23
13:15 | 2024-10-23
13:07 | 2024-10-23
13:00 | 2024-10-23
12:56 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24