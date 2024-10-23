الخارجية تُرحّب ببيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيبها بالفقرة الصادرة حول لبنان في بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع الذي انعقد بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في مدينة بيسكارا الايطالية، لا سيما لجهة الدعوة لوقف فوري الاعمال العدائية، والتمسك بالحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١، والتشديد على دور اليونيفيل وعدم التعرض لعملها، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الانسانية.كما تتقدم الوزارة بخالص الشكر للرئاسة الايطالية لهذه المجموعة، ممثلة بوزير خارجية ايطاليا انتونيو تاياني، للدعوة التي وجهها لنظيره اللبناني لشرح الموقف اللبناني في هذا الاجتماع، وما يتعرض له لبنان وشعبه من إعتداءات تهدد حياتهم ومستقبلهم، وكيفية الوصول الى حل مستدام يؤمن الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.