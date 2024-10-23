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لبنان

مُدرجة على لائحة التراث العالمي.. سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة تدين قصف صور

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:47
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أدانت رئيسة اللجنة الدولية للحفاظ على صور، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، الدكتورة مها الخليل شلبي، في بيان لها، "القصف الإسرائيلي الوحشي والمدمر الذي يستهدف منطقة صور، وخصوصًا المدينة القديمة، مما يؤدي إلى مجازر متواصلة تطال الأبرياء والبنية التحتية."
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وأضافت: "مع بداية هذا العدوان الغاشم على لبنان، قمت بتوجيه إنذار إلى منظمة اليونسكو، مطالبة المديرة العامة ورئيس لجنة التراث العالمي باتخاذ تدابير فورية لحماية مواقع صور وبعلبك من مخاطر القصف والتدمير، لضمان سلامة سكانها."

كما أوضحت أنها تواصلت مع السفير الدكتور مصطفى أديب، مندوب لبنان الدائم لدى اليونسكو، لتفعيل الاتفاقيات التي تحظر الاعتداء على مدن التراث العالمي خلال الحروب، بالإضافة إلى قصف الأماكن المجاورة لها.

وأشارت إلى أن مدينة صور أدرجت على لائحة التراث العالمي في عام 1984، لكن نطاق الحماية تقلص لاحقًا مما أتاح للعدو الإسرائيلي استهداف المدينة. وأكدت أن جهودها، بالتعاون مع السفير اللبناني لدى اليونسكو، أسفرت عن قرار مهم يدعو إسرائيل لاحترام التراث التاريخي لصور وبعلبك.

في الختام، أعربت عن أملها في أن تسهم ضغوط اليونسكو في إنهاء هذه المأساة الوحشية في الأيام المقبلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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