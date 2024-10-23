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لبنان

بعد القصف الإسرائيلي.. البدء بفتح طرقات صور

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:53
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باشرت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية العمل على فتح الطرقات وازالة الردم والدمار لتسهيل مرور المواطنين والاسعافات في  شوراع مدينة صور بعد القصف المعادي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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