بعد القصف الإسرائيلي.. البدء بفتح طرقات صور

باشرت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية العمل على فتح الطرقات وازالة الردم والدمار لتسهيل مرور المواطنين والاسعافات في شوراع مدينة صور بعد القصف المعادي. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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