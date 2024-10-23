22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد القصف الإسرائيلي.. البدء بفتح طرقات صور
Lebanon 24
23-10-2024
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشرت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية العمل على فتح الطرقات وازالة الردم والدمار لتسهيل مرور المواطنين والاسعافات في شوراع مدينة صور بعد القصف المعادي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي.. غارات عنيفة وإصابات
Lebanon 24
قرى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي.. غارات عنيفة وإصابات
23/10/2024 20:56:20
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدات لبنانية تحت نار القصف الإسرائيلي.. العدوان مستمر من الجنوب إلى البقاع
Lebanon 24
بلدات لبنانية تحت نار القصف الإسرائيلي.. العدوان مستمر من الجنوب إلى البقاع
23/10/2024 20:56:20
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الانقاض التي اقفلت عددا من الطرقات الفرعية في بلدة طيرحرفا قضاء صور جراء القصف الإسرائيلي (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
رفع الانقاض التي اقفلت عددا من الطرقات الفرعية في بلدة طيرحرفا قضاء صور جراء القصف الإسرائيلي (الوكالة الوطنية للإعلام)
23/10/2024 20:56:20
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإسرائيليّ.. هكذا بدا المشهد عند أوتوستراد رياق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب القصف الإسرائيليّ.. هكذا بدا المشهد عند أوتوستراد رياق (فيديو)
23/10/2024 20:56:20
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف
الإسرائيلي..
البدء
طرقات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
02:46 | 2024-10-23
23/10/2024 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
05:14 | 2024-10-23
23/10/2024 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
02:19 | 2024-10-23
23/10/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
08:13 | 2024-10-23
23/10/2024 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:05 | 2024-10-23
ميقاتي من الإليزيه: نشكر ماكرون على دعمه الدائم والمستمر للبنان
13:45 | 2024-10-23
"مساعدات نقدية".. هذا ما يحصل عليه "نازحو لبنان" من الـ"UNHCR"
13:15 | 2024-10-23
هجوم جويّ و"صواريخ لبنانية" تضرب تجمعات إسرائيلية.. هذا جديد عمليات "الحزب"
13:07 | 2024-10-23
سلام شارك في اجتماع لصندوق النقد الدولي وقدّم استراتيجية وخطط إغاثية
13:00 | 2024-10-23
هجوم "حزب الله" باتجاهها أحدث ضجّة.. ماذا نعرف عن مدينة قيسارية؟
12:56 | 2024-10-23
بسبب القصف الإسرائيليّ.. هكذا بدا المشهد عند أوتوستراد رياق (فيديو)
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 20:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24