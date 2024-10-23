قاعدة ‏زوفولون الإسرائيلية في مرمى نيران "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان أنّه قصف عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

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