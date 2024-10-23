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لبنان

قاعدة ‏زوفولون الإسرائيلية في مرمى نيران "الحزب"

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:06
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أعلن حزب الله في بيان أنّه قصف عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
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قاعدة

‏زوفولون

نيران

"الحزب"

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