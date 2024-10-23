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لبنان

الخطيب في رسالة مفتوحة الى مؤتمر باريس: للجم العدوان

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:15
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وجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة مفتوحة الى مؤتمر باريس الذي ينعقد غدا، في حضور ممثلين عن سبعين دولة، لتدارس الوضع في لبنان وغزة والمنطقة في ظل العدوان.

وجاء في رسالة الخطيب: "إننا نتوجه اليكم في هذا الظرف العصيب آملين ان يكون مؤتمركم على مستوى الازمة التي تمر بها منطقتنا، وان ينتهي بقرارات تلجم العدوان الصهيوني، وليس مجرد مناسبة عابرة تمر مرور الكرام. فالمجتمع الدولي الذي تمثلون، يبدو عاجزا حتى الان، عن القيام بدوره الانساني على الأقل، في وقف المجازر التي يتعرض لها اهلنا في لبنان وغزة، خلافا لكل القوانين الدولية والأخلاقية التي صنعتموها بأنفسكم".
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أضاف:" ان الكيان الصهيوني يمارس منذ اكثر من عام، أعتى الممارسات بحق المدنيين، من شيوخ ونساء واطفال، ويقوم بتدمير ممنهج للمدن والقرى والمؤسسات، من دون وازع او رادع، على مرأى ومسمع من دولكم وموفديكم، وبعضها يزوّد هذا الكيان بالسلاح القاتل، بحجة حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. فهل يجوز ان يكون حق الدفاع عن النفس المزعوم، حرب ابادة جماعية للآخر صاحب الحق التاريخي في الارض والوجود والبقاء؟".

وقال:" اننا من هذا المنطلق نحذر من التمادي في هذه الممارسات لأنها ستعكس حالة من اللاإستقرار والفوضى في المنطقة، وستكون مصالحكم في الميزان ان لم تسارعوا الى التصدي لهذه الفاشية الجديدة، وتسارعوا الى الضغط على الكيان الصهيوني وداعميه، من اجل وقف اطلاق النار ومعالجة القضية الفلسطينية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويرفع عن لبنان سيف الارهاب الصهيوني المستمر منذ العام 1948".

ختم:" اننا نرفع الصوت عاليا من اجل شرق اوسط مستقر يضمن حقوق شعوبه في حياة كريمة، بعيدا عن الافكار والثقافة الاستعمارية البالية، كي لا تجرف دولكم الفوضى قبل ان تجرفنا، والتي لا تبقي ولا تذر". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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