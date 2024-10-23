مفتي طرابلس استقبل محافظ الشمال.. مناقشات حول أزمة النزوح واستعدادات الدفاع المدني

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إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى، محافظ طرابلس والشمال القاضي رمزي نهرا، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، العميد عبد الله مواس، النقيب شادي السيد، لقمان الكردي، ملحم ملحم، في حضور عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور منذر حمزة.وقد تم التداول، وفق بيان،" في الشؤون العامة وتداعيات العدوان الإسرائيلي وأزمة النزوح والخطط الموضوعة لاستيعاب هذه الأزمة على المستويات كافة، وأكد المحافظ نهرا في هذا الصدد أن لا طاقة لطرابلس لاستيعاب أي عدد جديد من النازحين.وتم التأكيد على ضرورة إجراء عملية تقييم لواقع وسائل الدفاع المدني ووسائل الإنقاذ وغيرها خاصة لناحية الآليات والعمل السريع لضمان توفر كل ما يلزم عند الضرورة.ثم كان عرض لواقع فوج إطفاء طرابلس والأزمة التي تعصف به، وتمنى الحضور على سماحة المفتي السعي لإنقاذ هذه المؤسسة الحيوية والحساسة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية". (الوكالة الوطنية للإعلام)