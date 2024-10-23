منظمة دولية دعت للتحقيق بقصف "القرض الحسن": يشكل انتهاكًا للقانون الدولي

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أفادت منظمة العفو الدولية أن استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه كجريمة حرب.وقالت المنظمة إن مؤسسة القرض الحسن، التي تعد جمعية مالية غير ربحية ولديها أكثر من 30 فرعًا في لبنان، تُعتبر شريان حياة اقتصادي للعديد من المدنيين اللبنانيين. وأكدت أن بموجب قوانين الحرب، فإن فروع المؤسسات المالية تُعتبر أعيانًا مدنية ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية، مما يجعل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها "ترجح أن تكون هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية".في 20 تشرين الاول، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء الهجمات على بنى تحتية تابعة لمؤسسة القرض الحسن، طالبًا من السكان الابتعاد عن تلك الفروع. (الجزيرة)