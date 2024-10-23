إسرائيل تستهدف الصليب الأحمر في الجنوب.. بيان يكشف ما حصل

صدر عن الصليب الأحمر اللبناني بيان، أشار الى انه "على اثر تعرض بلدة أم التوت في قضاء صور للاستهداف وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل للتنسيق بغية تأمين المسار الآمن، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني إلى الموقع وقوامها 3 سيارات إسعاف مع فرقها من أجل إسعاف المصابين، وعند مدخل البلدة المستهدفة تعرضت لإطلاق نار حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر فأصيب مسعف واحد بجروح طفيفة جراء شظايا زجاج فتم نقله إلى مستشفى جبل عامل في صور لإجراء الفحوصات اللازمة وحالته لا تدعو للقلق، ولحق أضرار بسيارتي إسعاف حيث تركت في المكان بسبب تعطلها جراء إطلاق النار، وجرى انتقال المسعفين بالسيارتين المتبقيتين".

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