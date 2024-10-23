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لبنان

طائرة مساعدات أردنية وصلت إلى لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:57
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 أعلنت سفارة الاردن في لبنان ببيان، أن "السفير وليد الحديد استقبل ظهر اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات الانسانية. وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني، العميد جمال مكرزل مندوبا عن قائد الجيش، والذي عبر عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لتوجيهات جلالته بتقديم الدعم المستمر للبنان".
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بالتوازي، صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه أنّه "بتاريخ 23/ 10/ 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".  
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