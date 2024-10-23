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لبنان

"اللقاء الكاثوليكي": من يتعرض للجيش خائن

Lebanon 24
23-10-2024 | 10:17
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أصدر "اللقاء الكاثوليكي" بيانًا شديد اللهجة، انتقد فيه بشدة التصريحات التي تستهدف الجيش وقيادته، معتبرًا أن من يتعرض للجيش يُعد قانونيًا خائنًا للوطن ويجب محاسبته، خاصة في ظل الأوضاع المصيرية التي يمر بها لبنان.
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وأكد البيان أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية السيادة والاستقرار في لبنان، متسائلًا عما إذا كان غياب الجيش قد جلب الحماية أو منع الخراب والدمار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن دور الجيش ليس أن يكون الأقوى بين الجيوش المجاورة، بل أن يحافظ على السيادة ويعمل ضمن إطار القانون الدولي والمنظمات الدولية، مضيفًا أن تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بدأ منذ انطلاق العمليات الفلسطينية من الجنوب في عام 1965.

ودعا اللقاء الكاثوليكي مؤسسات الدولة، من مجلس النواب والحكومة إلى القضاء، للقيام بواجباتها ومحاسبة من يستهدف الجيش دون تهاون أو تدخلات، بهدف حماية الوطن وإعادة بنائه على أسس قوية تعزز قيم السلام والاستقرار. (الوكالة الوطنية للإعلام)





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