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لبنان

بوشكيان تابع موضوع حريق معمل جسر الباشا: لكشف الاسباب عاجلا

Lebanon 24
23-10-2024 | 11:18
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 تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان، موضوع الحريق الذي شبّ اليوم في مطبعة ومعمل ورق الشام في منطقة جسر الباشا والذي أتى على قسم كبير من الطابق الأوّل من المبنى، وأودى بحياة خمسة موظّفين وأوقع جريحا تمّ نقله الى مستشفى بعبدا الحكومي.
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وتقدّم بوشكيان بتعازيه إلى أهالي الضحايا، متمنيا الشفاء للجريح. وقال: "لا ينقصنا في ظلّ الظروف القائمة والعدوان الاسرائيلي التدميري على البشر والحجر، اندلاع حريق في مؤسسة صناعية وسقوط أبرياء قتلى جراءه".

وتمنى "ألا يكون الحريق ناتجا عن الإهمال أو التقاعس أو النقص في تجهيزات السلامة العامة، وأن تظهر التحقيقات الأسباب في وقت عاجل".

وشكر "الدفاع المدني قيادة وعناصر، على تلبية نداء الاستغاثة واخماد النيران".

ودعا بوشكيان الصناعيين والعمال إلى "الحرص الشديد في العمل والالتزام بشروط الترخيص لا سيما تجهيز المطافىء، وفرز المواد القابلة للاحتراق ووضعها في أماكن بعيدة".
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