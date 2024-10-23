بالأرقام.. كم غارة إسرائيلية شنها العدو على لبنان منذ بداية العدوان؟

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 26 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، أشار فيه إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 74 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10849 إعتداء".

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وقد صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 28 شهيداً و139 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2574 شهيداً و12001 جريح.



ولتاريخه تم فتح 1097 مركزاً لاستقبال النازحين منها 922 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.



وبحسب البيان، تستمر حركة النزوح، وقد وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191503 نازح (44247 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.



وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.



ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 23 تشرين الأول 2024، سجّل الامن العام عبور 344819 مواطناً سورياً و 150104 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.



كما تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.



ومنذ 1 تشرين الأول 2024 نظمت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء بالتنسيق بين الوزارات والبلديات المعنية 7 قوافل إنسانية حتى الآن قامت بتسليم المواد المنقذة للحياة للسكان في المناطق التي يصعب الوصول إليها ووصات إلى أكثر من 50000 شخص".