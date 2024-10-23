Advertisement

لبنان

قرى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي.. غارات عنيفة وإصابات

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1267282-638653077798258067.jpg
Doc-P-1267282-638653077798258067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.
 
واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عيتا الشعب، عين الزرقاء بين الناقورة وعلما الشعب، طيرحرفا، حناويه، قلويه، الضهيرة، والخيام، كذلك أغار على أطراف بلدة الجباع، والغسانية، فيما يحلق طيران العدو على علو منخفض فوق مناطق الناقورة - صور، ويخرق جدار الصوت ويلقي بالونات حرارية.
Advertisement

كما تعرّضت مدينة بنت جبيل مساء اليوم لسلسلة غارات، وقد رمى العدو أجسامًا مشبوهة فوق بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، كذلك استهدف العدو مبنى عند مفترق "ستارز كولج" على طريق مرج زبدين -النبطية، ودمره، فيما استهدف القصف الفوسفوري "جبل باسيل" المقابل لأطراف بلدة راميا.
 
هذا ونفذ العدو حزامًا ناريًا على عيتا الشعب مستخدمًا القصف المدفعي ونيران أسلحته الثقيلة.

كما أصيب مسعف في الصليب الأحمر اللبناني في بلدة أم التوت الحدودية خلال مشاركته في نقل جريح.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-10-23
16:52 | 2024-10-23
16:38 | 2024-10-23
16:30 | 2024-10-23
16:24 | 2024-10-23
16:21 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24