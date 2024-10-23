قرى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي.. غارات عنيفة وإصابات

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.



Advertisement

كما تعرّضت مدينة بنت جبيل مساء اليوم لسلسلة غارات، وقد رمى العدو أجسامًا مشبوهة فوق بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، كذلك استهدف العدو مبنى عند مفترق "ستارز كولج" على طريق مرج زبدين -النبطية، ودمره، فيما استهدف القصف الفوسفوري "جبل باسيل" المقابل لأطراف بلدة راميا. واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عيتا الشعب، عين الزرقاء بين الناقورة وعلما الشعب، طيرحرفا، حناويه، قلويه، الضهيرة، والخيام، كذلك أغار على أطراف بلدة الجباع، والغسانية، فيما يحلق طيران العدو على علو منخفض فوق مناطق الناقورة - صور، ويخرق جدار الصوت ويلقي بالونات حرارية.كما تعرّضت مدينة بنت جبيل مساء اليوم لسلسلة غارات، وقد رمى العدو أجسامًا مشبوهة فوق بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، كذلك استهدف العدو مبنى عند مفترق "ستارز كولج" على طريق مرج زبدين -النبطية، ودمره، فيما استهدف القصف الفوسفوري "جبل باسيل" المقابل لأطراف بلدة راميا.

هذا ونفذ العدو حزامًا ناريًا على عيتا الشعب مستخدمًا القصف المدفعي ونيران أسلحته الثقيلة.



كما أصيب مسعف في الصليب الأحمر اللبناني في بلدة أم التوت الحدودية خلال مشاركته في نقل جريح.