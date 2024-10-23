الخطيب نعى صفي الدين: هذه الشهادة لن تزيد شعبنا الا تمسكا بالدفاع عن بلده

نعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان اليوم، الشهيد السيد هاشم صفي الدين والشهداء الذين ارتقوا معه.



وجاء في البيان: "بسم رب الشهداء، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم صدق الله العلي العظيم. نتوجه من صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والعلماء الكرام والحوزات العلمية وعموم المؤمنين والمقاومة الاسلامية والأسر الشريفة، بالتعزية الحارة بالشهداء الاعزاء، وعلى رأسهم أسرة الشهيد السعيد العلامة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الذين قضوا على خط الجهاد لاعداء الله والانسانية دفاعا عن لبنان وشعبه وفي خدمة أبنائه".

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وأكد أن "هذه الشهادة لن تزيد شعبنا الا تمسكا بالدفاع عن بلده وعن كرامته، وصلابة في الموقف ضد العدوان، والتي لن تنتهي الا بالنصر بإذن الله. فهنيئا لهم بلوغهم مرتبة الشهادة، ونسأل الله أن يتقبلهم مع شهداء كربلاء. وإنا لله وإنا اليه راجعون".