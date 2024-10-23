البقاع تحت القصف.. هذه البلدات تتعرّض لغارات مُعادية

نفذ الطيران الحربيّ الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق عديدة في البقاع - شرق لبنان.

وذكرت المعلومات الميدانية أنَّ القصف طال بلدات بريتال، النبي شيت، حلبتا، نحلة، تمنين الفوقا، شعث، بوداي.

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وتحدثت المصادر عن أن العدو الإسرائيلي نفذ حزاماً نارياً في المناطق المستهدفة، حيث دوّت انفجارات عنيفة جداً ترددت أصداؤها في مختلف المناطق البقاعية.

خرق لجدار الصوت

ويتزامن هذا القصف مع خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة لاسيما صور وصيدا وإقليم الخروب.

وتحدث مواطنون عن دوي أصوات انفجارات عنيفة جراء خرق جدار الصوت الذي حصل على دفعتين.

وسبق أن شهدت أجواء المناطق اللبنانية اليوم خرقاً لجدار الصوت خلال ساعات النهار، وقد وصفها المواطنون بـ"العنيفة جداً".



