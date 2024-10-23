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لبنان

يتلقاها لبنان من الدول الشقيقة.. كيف توزع المساعدات الطبية والأدوية على النازحين؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:30
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 أصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا يوضح كيفية توزيع المساعدات الطبية التي تلقاها لبنان من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، حيث يتم تسليمها إلى مراكز الرعاية الأولية المتصلة بمراكز الإيواء، وذلك منذ 17 أيلول 2024 حتى 20 تشرين الأول الجاري. 
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ويتم توزيع الأدوية عبر:

• نظام PHENICS: يتم توزيع المساعدات الطبية التي تلقاها لبنان من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية على مراكز الرعاية الأولية المتصلة بمراكز الإيواء، حيث بلغ عدد علب الدواء التي تم توزيعها حتى الآن حوالى مليوني علبة (1,843,122) في جميع المحافظات من دون استثناء.

 • إدارة شفافة ومراقبة دقيقة: يوفر نظام PHENICS متابعة دقيقة للمخزون، حيث يتم رصد الأدوية المصروفة وتحديد الكميات المستخدمة في كل مركز، مما يتيح تحديث المخزون بشكل منتظم لتجنب أي نقص.

 • رقابة على صرف الأدوية: يقوم منسقو مراكز الرعاية بمراجعة الطلبات قبل الموافقة النهائية وتحديد موعد التسليم، مع تسجيل الأدوية المصروفة من قبل وزارة الصحة العامة، في كل من المستودع المركزي ومستودع YMCA لضمان التتبع المستمر.

 • إدارة خاصة للأدوية المزمنة: يحصل المستفيدون من الأدوية المزمنة على رقم هوية فردي، ما يضمن صرف الأدوية وفق الوصفات الطبية، تتبع المستفيدين، ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات.

 • شفافية في التوزيع: تنشر الوزارة لوائح تفصيلية توضح كميات الأدوية الموزعة حسب كل محافظة، تعزيزًا للمساءلة أمام الرأي العام وتحديد الحاجات السنوية بدقة. ابتداء من يوم غد ستنشر هذه اللوائح على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة.
 
ولمتابعة برنامج وزارة الصحة العامة للأدوية المزمنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والممول من الإتحاد الأوروبي، الرجاء الضغط هنا:
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