مستشفى الحريري ينفي أخباراً متداولة: لا مخازن أسلحة لدينا

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اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانًا توضيحيًا، أشارت فيه إلى انه" تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة تشير إلى وجود مخزن لحزب الله في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بناء على خطأ ناجم عن التباس بالترجمة، حيث أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف عن وجود مخزن للحزب أسفل مستشفى رفيق الحريري وهو كان يقصد مستشفى آخر"، مؤكدة أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأن اسم المستشفى تم تداوله بالخطأ".واضاف البيان: "لإيضاح الحقائق، توجه مراسل قناة العربية-الحدث إلى المستشفى لتصوير كافة المخازن والتأكد من الوضع الفعلي وتصحيح الخطأ الوارد في الترجمة. ونؤكد أن الشفافية هي أولويتنا"، داعية الجميع إلى "عدم تداول الاشاعات في ظل هذه الظروف العصيبة قبل التحقق من المصادر".واكدت الإدارة أن "المستشفى هو مؤسسة صحية حكومية، ويحتوي على نقطة للجيش اللبناني ومخفر للدرك داخل حرم المستشفى"، مضيفة: "هذا الحضور الرسمي يعزز من تأكيد عدم وجود أي جهة غير حكومية في المنشأة، مما يضمن سلامة الخدمات المقدمة".