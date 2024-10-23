Advertisement

لبنان

مستشفى الحريري ينفي أخباراً متداولة: لا مخازن أسلحة لدينا

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1267296-638653101857606062.jpg
Doc-P-1267296-638653101857606062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانًا توضيحيًا، أشارت فيه إلى انه" تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة تشير إلى وجود مخزن لحزب الله في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بناء على خطأ ناجم عن التباس بالترجمة، حيث أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف عن وجود مخزن للحزب أسفل مستشفى رفيق الحريري وهو كان يقصد مستشفى آخر"، مؤكدة أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأن اسم المستشفى تم تداوله بالخطأ".  
Advertisement

واضاف البيان: "لإيضاح الحقائق، توجه مراسل قناة العربية-الحدث إلى المستشفى لتصوير كافة المخازن والتأكد من الوضع الفعلي وتصحيح الخطأ الوارد في الترجمة. ونؤكد أن الشفافية هي أولويتنا"، داعية الجميع إلى "عدم تداول الاشاعات في ظل هذه الظروف العصيبة قبل التحقق من المصادر".

واكدت الإدارة أن "المستشفى هو مؤسسة صحية حكومية، ويحتوي على نقطة للجيش اللبناني ومخفر للدرك داخل حرم المستشفى"، مضيفة: "هذا الحضور الرسمي يعزز من تأكيد عدم وجود أي جهة غير حكومية في المنشأة، مما يضمن سلامة الخدمات المقدمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-10-23
16:52 | 2024-10-23
16:38 | 2024-10-23
16:30 | 2024-10-23
16:24 | 2024-10-23
16:21 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24