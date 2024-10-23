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لبنان

بسبب القصف الإسرائيليّ.. هكذا بدا المشهد عند أوتوستراد رياق (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:56
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اندلاع نيرانٍ كثيفة في مُحيط أوتوستراد رياق في البقاع، وذلك بفعل غارات إسرائيلية عنيفة طالت مناطق مختلفة هناك مساء اليوم الأربعاء.
 
وذكرت المعلومات أن غارة رياض طالت مبنى في المحلة، وقد أسفرت الضربة عن إصابة 9 أشخاص بجروح.
  
كذلك، قالت المعلومات الميدانية أنَّ القصف طال بلدات بريتال، النبي شيت، حلبتا، نحلة، تمنين الفوقا، شعث، بوداي.
 
وتحدثت المصادر عن أن العدو الإسرائيلي نفذ حزاماً نارياً في المناطق المستهدفة، حيث دوّت  انفجارات عنيفة جداً ترددت أصداؤها في مختلف المناطق البقاعية.
 
خرق لجدار الصوت
 
ويتزامن هذا القصف مع خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة لاسيما صور وصيدا وإقليم الخروب.
 
وتحدث مواطنون عن دوي أصوات انفجارات عنيفة جراء خرق جدار الصوت الذي حصل على دفعتين.
 
وسبق أن شهدت أجواء المناطق اللبنانية اليوم خرقاً لجدار الصوت خلال ساعات النهار، وقد وصفها المواطنون بـ"العنيفة جداً".
 
 
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