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لبنان

ماذا استهدفت غارة الجناح؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2024 | 14:39
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علم "لبنان24" أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجناح - الأوزاعي، طالت شقة عائدة لمكتب بيروت في قناة "الميادين".
وحالياً، تضرب القوى الأمنية طوقاً أمنياً في المحلة وقد جرى منع المواطنين من الإقتراب من هناك.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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