ماذا استهدفت غارة الجناح؟

علم "لبنان24" أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجناح - الأوزاعي، طالت شقة عائدة لمكتب بيروت في قناة "الميادين".

وحالياً، تضرب القوى الأمنية طوقاً أمنياً في المحلة وقد جرى منع المواطنين من الإقتراب من هناك.