بصواريخ نوعية.. شركة ‏صناعات عسكرية في تل أبيب بمرمى نيران "الحزب"

أعلن حزب الله مساء اليوم الأربعاء، أنّه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، قصفنا عند الساعة 21:15 شركة ‏تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة".

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