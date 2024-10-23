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لبنان

عقيص: "القوات" تنتخب قائد الجيش رئيساً إذا!

Lebanon 24
23-10-2024 | 14:53
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أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، مساء اليوم الأربعاء أنّ "همّ جعجع الأساسي هو كيفية انقاذ لبنان من آلة القتل وبناء دولة حرّة ومستقلة ويهمنا أن يصل رئيس يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر صعوبة وخطورة هذه المرحلة".
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وأكّد عقيص في كلامه ضمن برنامج "حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، أنّ "المطلوب من بري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يدعو الى جلسة انتخاب ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولية عدم الحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس".

وعن انتخابات رئيس الجمهورية، أعلن أنّ "القوات تنتخب قائد الجيش رئيسا للجمهورية اذا كانت الظروف تصب لمصلحته".

ختم: "نتعرض لاستباحة من إيران لسيادتنا وهي تقرر مصير الحرب في لبنان ولا يمكن أن يجرونا إلى الحرب وينزحون إلى مناطقنا ويشتموننا". (LBCI)

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