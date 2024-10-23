عقيص: "القوات" تنتخب قائد الجيش رئيساً إذا!

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وأكّد عقيص في كلامه ضمن برنامج "حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، أنّ "المطلوب من بري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يدعو الى جلسة انتخاب ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولية عدم الحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس".وعن انتخابات رئيس الجمهورية، أعلن أنّ "القوات تنتخب قائد الجيش رئيسا للجمهورية اذا كانت الظروف تصب لمصلحته".ختم: "نتعرض لاستباحة من إيران لسيادتنا وهي تقرر مصير الحرب في لبنان ولا يمكن أن يجرونا إلى الحرب وينزحون إلى مناطقنا ويشتموننا". (LBCI)