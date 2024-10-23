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لبنان

عن "حرب لبنان" و "الحزب".. هذا ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
23-10-2024 | 15:08
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تقف في مرحلة "بداية نهاية الحرب القائمة في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنّ المعركة لم تنتهِ.
وفي حديثٍ عبر قناة "CNEWS" الفرنسيّة، اليوم الأربعاء، أعرب نتنياهو عمّا وصفه بـ"خيبة أمل إزاء موقف فرنسا من هذه الحرب"، وأردف: "تحدّثت مع الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، وشعرت بخيبة أمل شديدة".
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وتابع: "لقد دعمنا ماكرون في بداية الحرب، لكن شيئاً فشيئاً رأيت أنه يغير موقفه ويتخذ مواقف تتعارض مع مصالحنا المشتركة".
وعن الحرب مع لبنان، زعم نتنياهو إن "عناصر حزب الله تختبئ خلف قوات اليونيفيل وتستخدم مقرات القوات الدولية كغطاء لمواصلة الهجمات ضدّ إسرائيل"، وأضاف: "نحاول تجنب ضرب قوات اليونيفيل. هناك مشكلة أنّ إيران احتلت لبنان وليست إسرائيل. نحن نحارب حزب الله وسنحرر لبنان منه ومن إيران أيضاً".
وتابع: "في حرب تموز عام 2006، صدر قرار بمنع وجود الأسلحة ولم تقم قوات اليونيفيل بمنع إدخال الصواريخ إلى جنوب لبنان، في حين أنّ حزب الله حضّر لاحتلال إسرائيل عبر أنفاق قام بإنشائها".
وأردف: "لن نبقى في لبنان لكننا بحاجة إلى وجود قوات دولية بعد خورجنا، وسيبقى لنا الحقّ في الدّفاع عن إسرائيل".
واعتبر نتنياهو أن "وقف إطلاق النار سيُعطي حزب الله فرصة الحصول على أسلحة جديدة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لن تسمح بذلك". 
وعن هجوم "حزب الله" على منزله في مدينة قيساريا بواسطة طائرة مسيرة قبل أيام، قال نتنياهو: "إنه أمرٌ مقيت.. لقد حاولوا اغتيال وسنرد وسيكون لدينا رد فعل". 

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