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لبنان

الدفاع المدني يؤكد: هذا الحبر عار عن الصحة وعمليات الإطفاء مستمرة

Lebanon 24
23-10-2024 | 15:37
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أعلن الدفاع المدني في بيان انه "لا تزال عمليات الإطفاء مستمرة في الأحراج الممتدة بين الربوة وبيت مسك ونابيه، وقد بدأت الأمور تتجه نحو السيطرة على الحريق بالرغم من التحديات الكبرى التي اعاقت سير العمليات منذ لحظة اندلاع النيران وساهمت بانتشارها بهذه السرعة القياسية".
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اضاف البيان:" خلال ساعات هذا النهار، تكثفت جهود عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني، والتي لم تغادر الموقع الا عند هبوط الليل، على أن تعود لتستأنف عملها غداً منذ الصباح الباكر حيث من المتوقع أن تكون المرحلة الأخيرة لإخماد هذا الحريق بشكل نهائي".

واشار الى ان "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي أشرف طيلة النهار على عمليات الإطفاء، شدد على العناصر لجهة ضرورة بذل كافة الجهود لابعاد النيران عن المباني السكنية وحماية الأهالي من اي خطر. وقد نفذت العمليات بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

وخلال ساعات الليل سيستمر العناصر بالعمل على إخماد البؤر الملتهبة للتمكن من الوصول غدا الى الخواتيم السعيدة المرجوة".

وختم البيان مشيرا إلى أن" ثمة أخباراً عارية عن الصحة تنسب الى المديرية العامة للدفاع المدني انها طلبت من القاطنين في المباني السكنية المجاورة للحريق مغادرة منازلهم، وأن الآليات قد غادرت الموقع فيما كل ما يجري هو عملية تبديل للآليات وفقا لنظام المناوبة ولا صحة بتاتا لما يشاع". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
 
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