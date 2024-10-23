الدفاع المدني يؤكد: هذا الحبر عار عن الصحة وعمليات الإطفاء مستمرة

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اضاف البيان:" خلال ساعات هذا النهار، تكثفت جهود عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني، والتي لم تغادر الموقع الا عند هبوط الليل، على أن تعود لتستأنف عملها غداً منذ الصباح الباكر حيث من المتوقع أن تكون المرحلة الأخيرة لإخماد هذا الحريق بشكل نهائي".واشار الى ان "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي أشرف طيلة النهار على عمليات الإطفاء، شدد على العناصر لجهة ضرورة بذل كافة الجهود لابعاد النيران عن المباني السكنية وحماية الأهالي من اي خطر. وقد نفذت العمليات بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.وخلال ساعات الليل سيستمر العناصر بالعمل على إخماد البؤر الملتهبة للتمكن من الوصول غدا الى الخواتيم السعيدة المرجوة".وختم البيان مشيرا إلى أن" ثمة أخباراً عارية عن الصحة تنسب الى المديرية العامة للدفاع المدني انها طلبت من القاطنين في المباني السكنية المجاورة للحريق مغادرة منازلهم، وأن الآليات قد غادرت الموقع فيما كل ما يجري هو عملية تبديل للآليات وفقا لنظام المناوبة ولا صحة بتاتا لما يشاع". (الوكالة الوطنية للإعلام)