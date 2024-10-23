Advertisement

لبنان

بسبب معركتي لبنان وغزة.. هذا ما خسرته إسرائيل!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-10-2024 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1267349-638653206945679707.jpg
Doc-P-1267349-638653206945679707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إسرائيل تخوض حرباً على 7 جبهات منذ أكثر من عام، لكنها فقدت قدرتها الردعية في المنطقة، مشيرة إلى أن "إسرائيل قد تحتاج سنوات لكي تستعيد تفوق الرّدع".
Advertisement
 
وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "يوم 7 تشرين الأول 2023 هو أحد أحلك الأيام في إسرائيل، وذلك عندما نفذت حركة حماس هجوماً كبيراً باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ما أسفر عن قتل وخطف العديد من الإسرائيليين.
واعتبر التقرير أنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فشلا في إدارة المعركة الدفاعية حينما لم ينجحا في إعطاء تحذيرٍ من الغزو، فيما مرّت ساعات طويلة قبل وصول قوات الاحتياط إلى الأرض.
وأوضح التقرير إنّ "القيادة الشمالية كانت مُتقدمة على حزب الله في لبنان في صباح 7 تشرين الأول، حينما تم تجنيد عشرات الآلاف من جنود الإحتياط الذين قاموا على الفور ببناء خطوط الدفاع في القطاع الشمالي وأقاموا حاجزاً أمنياً لمنع غزو الشمال إنطلاقاً من لبنان".
 
وتابع: "في يوم 7 تشرين الأول 2023، تحول الجيش الإسرائيلي على جبهة غزة من الدفاع إلى الجنوب، وبعدها دخلت 4 فرق عسكرية بهجومٍ داخل أراضي القطاع، لكنه بسبب الافتقار إلى الإدارة السياسية المنظمة، تم تنفيذ العمليات في جنوب قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بعد أشهر من بدء المعارك".
 
وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي احتفظ بتشكيلات كبيرة من القوات عند الحدود الشمالية والتي تصدّت لمحاولات حزب الله شن قتالٍ عنيف من خلال إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات وقوات الجيش في عمق الشمال"، وأضاف: "هناك، ألحق حزب الله أضراراً جسيمة بالعديد من المُستوطنات إلى جانب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والجنود".
 
في المقابل، تحدث التقرير عن الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الحزب والاغتيالات التي طالت قادته، مشيراً إلى أن الحزب خطّط لإطلاق كميات كبيرة من الصواريخ والطائرات من دون طيّار خلال الحرب.
 
وأوضح التقرير أنه "خلال العام الماضي، كانت إسرائيل تتعامل مع أربع جبهات إضافية"، مشيراً إلى أن الجبهة الأولى كانت في الضفة الغربية حيث توجد فصائل للمقاومة الفلسطينية هناك.
 
كذلك، زعم التقرير أن الجبهة الثانية تتصل بالأردن، مدعياً أن "إيران حاولت إنشاء بنية تحتية هناك"، وأضاف: "أما الساحات الأبعد فهي اليمن وسوريا والعراق. وهناك، تدير إيران مجموعات تعمل على إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار، فيما تعمل إسرائيل علناً وسراً في هذه المناطق، وتمتنع في الوقت الحالي عن فرض ثمن مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد".
 
واعتبر التقرير أن "إيران تمثل التحدي الرئيسي في المنطقة"، مشيراً إلى أن طهران واجهت إسرائيل بشكل مباشر لمرتين خلال العام الجاري من خلال إطلاق الصواريخ باتجاهها، لكن تل أبيب لم ترد حتى الآن على الهجوم الأخير الذي وقع مطلع الشهر الجاري، والتفسير لذلك هو أن هناك ضعفاً لدى إسرائيل وعند جيشها".
 
واعتبر التقرير أن "الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن تحقيق أهداف الحرب والمتمثلة باستعادة المخطوفين من حركة حماس، والقضاء على الحركة عسكرياً وسياسياً وإرساء عودة سكان شمال إسرائيل منازلهم"، وأضاف: "كذلك، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من ردع إيران، كما أن إسرائيل لم تنجح في تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران فيما لم تضع إستراتيجية لإنهاء الحرب".
 
وختم: "إن قوات الجيش الإسرائيلي تقف الآن على مفترق طرق. لقد تم تسجيل إنجازات تكتيكية لم تترجم إلى تحركات سياسية، ويحتفظ الجيش بمئات الآلاف من جنود الاحتياط لمدة عام كامل تقريباً، فيما الاستنزاف كبير. كذلك، فإن إسرائيل تعيش عزلة سياسية جزئية فيما تحوم فوقها تحقيقات محكمة لاهاي. لقد فقدت إسرائيل قدرتها على الردع في المنطقة، وقد يستغرق الأمر سنوات لاستعادة تفوق الردع. لكن الأمر الذي يكتسب  الأهمية الأولى هو أنه يجب على إسرائيل والجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة  رسمية للتحقيق في أحداث تشرين الأول 2023. وبدون التعلم والبحث، سنجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة كارثة جديدة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2024-10-23
16:57 | 2024-10-23
16:52 | 2024-10-23
16:38 | 2024-10-23
16:30 | 2024-10-23
16:24 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24