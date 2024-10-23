البلدات الجنوبية في مرمى النيران الإسرائيلية.. هذه آخر المستجدات مساءً

شن الطيران الحربي المعادي مساء اليوم، غارة استهدفت بلدة كفرشوبا وأخرى على حي كسار زعتر في النبطية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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أيضاً، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن غارة استهدفت بلدة كفرفيلا في منطقة إقليم التفاح. كما تعرضت بلدة النجارة لغارة قوية استهدفت محطة للوقود.



وفي إطار متصل، نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية على أطراف بلدة جباع لجهة بصليا، وأشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أن الصاروخ لم ينفجر.



واستهدفت غارة أخرى المدخل الغربي لمدينة النبطية، حيث نفذ الطيران الحربي المعادي هذه الغارة قرابة التاسعة والربع مساء. كما شنّ العدو غارات متتالية على السكسكية والصرفند، حيث استهدفت الغارة على الصرفند منزلًا دون أن تسجل إصابات، بحسب مندوبة "لبنان24".



كما تعرضت بلدة حانين والمنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد، وذلك حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وفي حادث منفصل، أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة من مساء اليوم على مبنى في حي المسيل في بلدة كفرصير، مستهدفا مبنى أبو خميني مما أدى إلى تدميره.



كما أفادت معلومات مندوبة "لبنان 24" أن غارة على رياق استهدفت مقابل القرض الحسن، حيث دمرت بناية جعفر إكسبريس الحلاني، وتعرض مخيم سوريين بالقرب من البناية للاحتراق بالكامل.



كذلك الطيران المعادي أغارعلى جرد حربتا وأعالي حلبتا في البقاع الشمالي، حيث تكررت هذه الغارات مستهدفة الغسانية في مساء اليوم ذاته، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".