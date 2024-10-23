ليلة عنيفة جداً.. حرائق القصف تطوّق الضاحية والجناح تحت الإستهداف!

ليلة عنيفة جداً شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بعدما شن العدو الإسرائيلي أكثر من 10 غارات استهدفت غالبيتها منطقة الليلكي بشكلٍ أساسي.

الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية أسفرت عن اندلاع حرائق كبيرة بالإضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنيّة بشكل كامل.

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غارة الجناح

وتزامنت الغارات التي طالت الضاحية مع استهداف طال شقة في منطقة الجناح تابعة لمكتب بيروت في قناة "الميادين".

من ناحيتها، ذكرت قناة "الجديد" أن الضربة أسفرت عن إستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح.

غارات في الجنوب

مشهدية القتل والدمار التي طالت الضاحية والجناح هذه الليلة حصلت في جنوب لبنان أيضاً، حيث شن العدو الإسرائيلي هجمات على عدد من المناطق هناك منها النبطية، النجارية، جباع، السكسكية.

قصف يطال البقاع

وخلال ساعات المساء الأولى، قصف العدو الإسرائيلي مناطق في البقاع منها بريتال، النبي شيت، حلبتا، نحلة، تمنين الفوقا، شعث، بوداي.





