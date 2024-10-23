آخر خبر مهم عن "جوازات السفر".. إليكم الجديد

قال العميد في الأمن العام اللبناني فوزي شمعون، اليوم الأربعاء، إنّ جوازات السفر متوافرة في لبنان، داعياً المواطنين إلى الإطمئنان إزاء ذلك، مؤكداً أنه لا وجود لأي أزمة على صعيد توافر الجوازات.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال شمعون إن الأمن العام أصدر منذ 25 أيلول الماضي، نحو 25 ألف جواز سفر فيما جرى خلال شهر آب إصدار 21 ألف جواز.

وأوضح شمعون أن الأمن العام استلم يوم الأحد الماضي 100 ألف جواز سفر جديد من أصل 460 ألف جواز سفر تم منحهم للبنان بتمويل من دولة قطر.

وأوضح شمعون أن الحصول على جواز سفر عادي يستغرق 35 يوم عمل، بينما طلب جواز سفر مُستعجل من دوائر الأمن العام الإقليمية يتطلب إصداره 7 أيام عمل، بينما جواز السفر المستعجل في مقر الأمن العام الرئيسي في بيروت يحتاج يتطلب صدوره 48 ساعة فقط.