Advertisement

لبنان

آخر خبر مهم عن "جوازات السفر".. إليكم الجديد

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1267367-638653236440473391.jpg
Doc-P-1267367-638653236440473391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال العميد في الأمن العام اللبناني فوزي شمعون، اليوم الأربعاء، إنّ جوازات السفر متوافرة في لبنان، داعياً المواطنين إلى الإطمئنان إزاء ذلك، مؤكداً أنه لا وجود لأي أزمة على صعيد توافر الجوازات.
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال شمعون إن الأمن العام أصدر منذ 25 أيلول الماضي، نحو 25 ألف جواز سفر فيما جرى خلال شهر آب إصدار 21 ألف جواز.
وأوضح شمعون أن الأمن العام استلم يوم الأحد الماضي 100 ألف جواز سفر جديد من أصل 460 ألف جواز سفر تم منحهم للبنان بتمويل من دولة قطر.
وأوضح شمعون أن الحصول على جواز سفر عادي يستغرق 35 يوم عمل، بينما طلب جواز سفر مُستعجل من دوائر الأمن العام الإقليمية يتطلب إصداره 7 أيام عمل، بينما جواز السفر المستعجل في مقر الأمن العام الرئيسي في بيروت يحتاج يتطلب صدوره 48 ساعة فقط.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2024-10-23
16:57 | 2024-10-23
16:52 | 2024-10-23
16:38 | 2024-10-23
16:30 | 2024-10-23
16:21 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24