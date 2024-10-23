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لبنان

بعد استهداف "الميادين".. المكاري يكشف عن الخطوة التي ستتخذها الحكومة

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:38
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علّق وزير الإعلام زياد المكاري مساء اليوم على الإستهداف الإسرائيلي لقناة "الميادين"، قائلاً: "الكيان الإسرائيلي دائماً ما يخرق كل المواثيق وما شاهدناه في غزة نراه اليوم في بيروت".

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واستذكر المكاري في كلامه لقناة "الميادين" الشهداء فرح عمر وربيع معماري وكل شهداء الصحافة، مشيراً إلى أنّ "قناة الميادين التي تمثل مئات الآلاف ستستمر ولن يؤثر هذا العدوان فيها".

وعن الخطوة الّتي ستتخذها الحكومة جراء العدوان الإسرائيلي على الميادين، أكّد أنّها "ستقوم بمراسلات مع الجهات الدولية المعنية". (الميادين) 
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