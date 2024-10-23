بعد استهداف "الميادين".. المكاري يكشف عن الخطوة التي ستتخذها الحكومة

Advertisement

واستذكر المكاري في كلامه لقناة "الميادين" الشهداء فرح عمر وربيع معماري وكل شهداء الصحافة، مشيراً إلى أنّ "قناة الميادين التي تمثل مئات الآلاف ستستمر ولن يؤثر هذا العدوان فيها".وعن الخطوة الّتي ستتخذها الحكومة جراء العدوان الإسرائيلي على الميادين، أكّد أنّها "ستقوم بمراسلات مع الجهات الدولية المعنية". (الميادين)