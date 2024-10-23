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لبنان
للمرة الثانية.. "الحزب" يستهدف تحركاً لجنود العدو في محيط عيترون
Lebanon 24
23-10-2024
|
16:52
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أعلن حزب الله مساء اليوم، في بيان له أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، الساعة 03:00 بعد ظهر الاربعاء 23-10-2024، للمرة الثانية، تحركاً لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية".
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