بسبب الحرب.. لبنانيون "يهاجرون" إلى هذا البلد

عُلِم أنَّ عائلات لبنانية باتت تسعى للهجرة إلى أستراليا وذلك بعد مساعٍ تقوم بها عائلات لهم هناك، وذلك بسبب الحرب القائمة بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت المعلومات أنَّ طلبات السفر إلى هناك تزايدت، وقد ترافق ذلك مع إقبال المواطنين على الاستحصال على جوازات سفر جديدة من أجل الغرض المذكور.