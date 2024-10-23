حصيلة جديدة لأعداد شهداء القصف الإسرائيلي.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة العامة، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بالغارة الجوية التي طالت منطقة الجناح في بيروت، مساء الأربعاء.

كذلك، تحدثت الوزارة عن إصابة 24 شخصاً بغارة إسرائيلية على طريق نحلة بعلبك، مشيرة إلى أن الغارات التي طالت مدينة صور أدت إلى جرح 16 مواطناً.

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إلى ذلك، قالت الوزارة إنّ غارات يوم الثلاثاء أسفرت عن إستشهاد 28 شخصاً وإصابة 139 آخرين بجروح.

وجاءت الحصيلة التفصيلية على النحو التالي:

- الجنوب: 8 شهداء و 42 جريحا

- النبطية: 12 شهيدا و 68 جريحا

- البقاع: 3 شهداء و 11 جريحا

- بعلبك الهرمل: 5 شهيدا و 17 جريحا

- جبل لبنان: جريح واحد

ووفقاً للوزارة، فإن الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس ارتفع إلى 2574، والجرحى إلى 12001.