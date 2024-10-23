Advertisement

لبنان

حصيلة جديدة لأعداد شهداء القصف الإسرائيلي.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
23-10-2024 | 17:23
A-
A+
Doc-P-1267379-638653263834326873.jpg
Doc-P-1267379-638653263834326873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بالغارة الجوية التي طالت منطقة الجناح في بيروت، مساء الأربعاء.
كذلك، تحدثت الوزارة عن إصابة 24 شخصاً بغارة إسرائيلية على طريق نحلة بعلبك، مشيرة إلى أن الغارات التي طالت مدينة صور أدت إلى جرح 16 مواطناً. 
Advertisement
إلى ذلك، قالت الوزارة إنّ غارات يوم الثلاثاء أسفرت عن إستشهاد 28 شخصاً وإصابة 139 آخرين بجروح. 
 وجاءت الحصيلة التفصيلية على النحو التالي:
- الجنوب:  8 شهداء و 42 جريحا
- النبطية: 12 شهيدا و 68 جريحا
-  البقاع: 3 شهداء و 11 جريحا
- بعلبك الهرمل: 5 شهيدا و 17 جريحا
- جبل لبنان: جريح واحد
ووفقاً للوزارة، فإن الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس ارتفع إلى 2574، والجرحى إلى 12001.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:01 | 2024-10-23
21:57 | 2024-10-23
22:05 | 2024-10-23
22:08 | 2024-10-23
22:33 | 2024-10-23
22:29 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24