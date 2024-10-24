Advertisement

لبنان

العدو يجدد اعتداءاته على الجيش.. استشهاد 3 عناصر بينهم ضابط

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1267454-638653511707853177.png
Doc-P-1267454-638653511707853177.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حساب قيادة الجيش على "أكس" أن العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله يُعلن انه عناصره استهدفوا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث مسكفعام ـ رب ثلاثين ـ مركبا بصلية صاروخية
lebanon 24
24/10/2024 08:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: استشهاد 42718 فلسطينيا وإصابة 100282 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي
lebanon 24
24/10/2024 08:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء العدوان الاخيرعلى رياق (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
24/10/2024 08:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش لعراقتشي: استشهاد قادتنا سيضاعف إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو (الميادين)
lebanon 24
24/10/2024 08:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24

العدو

اعتداءاته

الجيش..

استشهاد

عناصر

بينهم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:52 | 2024-10-24
01:00 | 2024-10-24
00:34 | 2024-10-24
00:11 | 2024-10-24
23:09 | 2024-10-23
22:43 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24