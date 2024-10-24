العدو يجدد اعتداءاته على الجيش.. استشهاد 3 عناصر بينهم ضابط

أعلن حساب قيادة الجيش على "أكس" أن العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط.

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