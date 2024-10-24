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لبنان

شهادات أطفال من بيروت: "رعب الطيران" يلاحقنا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2024 | 02:45
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في منطقة الرملة البيضا في بيروت، يروي أطفال نازحون ضمن خيم صغيرة لـ"لبنان24" لحظات الرعب التي يعيشونها بسبب التحليق المكثف للطيران المُسير الإسرائيلي فوق العاصمة.
ويقول الطفل "محمد" (11 عاماً) إنّ ما يجري يجعله يخاف جداً، مشيراً إلى أنه اعتاد على خرق الطيران الحربي لجدار الصوت، لكنه في الوقت نفسه يقول إن صوت "المسيّرات" مخيف أيضاً.
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ويقول محمد الذي نزح من الضاحية الجنوبية لبيروت إنه خسرَ كل ألعابه في منزله، ويضيف: "ما أريده فقط هو العودة إلى منزلي وأصدقائي لكي ألعب معهم".
بدورها، تقول الطفلة نور (13 عاما) لـ"لبنان24" إنّ الوضع يجعلها تشعر بالرعب الشديد يومياً، مشيرة إلى أنها تريد الاستقرار مع عائلتها لأن الحرب جعلتها تعيش على الطريق من دون أي مأوى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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