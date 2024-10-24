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لبنان

شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:52
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في فصل جديد من فصول الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أعلنت قيادة الجيش أن العدو استهدف عناصر للجيش في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل الجنوبية فجر اليوم أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط.
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والشهداء هم الشهيد الرائد محمد فرحات، الشهيد الجندي محمد بزال والشهيد الجندي موسى مهنا.

وبحسب المعلومات، فإن الرائد محمد فرحات، وهو أحد الشهداء الذي سقطوا فجراً في بنت جبيل، كان قد سطّر إنجازاً العام الماضي بوجه إسرائيل، حين منع جيش العدو من تثبيت وتد عند الخط الأزرق مقابل بلدة عيتا الشعب.
 
تجدر الإشارة إلى أن فرحات الذي شارك في معارك نهر البارد واصيب حينها هو من بلدة دير قانون- راس العين ووحيد أبويه.
 
 
 

لبنان

خاص

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