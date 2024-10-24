شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)

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في فصل جديد من فصول الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أعلنت قيادة الجيش أن العدو استهدف عناصر للجيش في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل الجنوبية فجر اليوم أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط.والشهداء هم الشهيد الرائد محمد فرحات، الشهيد الجندي محمد بزال والشهيد الجندي موسى مهنا.وبحسب المعلومات، فإن الرائد محمد فرحات، وهو أحد الشهداء الذي سقطوا فجراً في بنت جبيل، كان قد سطّر إنجازاً العام الماضي بوجه إسرائيل، حين منع جيش العدو من تثبيت وتد عند الخط الأزرق مقابل بلدة عيتا الشعب.